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В результате обстрела поселка Старомихайловка в ДНР погибла женщина

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В результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Старомихайловка погибла женщина. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1981 г.р. в результате обстрела ВФУ н.п. Старомихайловка по адресу ул. Кирова, 64 «а» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что по поселку было выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Накануне стало известно, что за прошедшие сутки в ДНР при обстрелах украинских военных пострадали более 30 мирных жителей. Отмечалось, что в указанное время в республике зафиксированы 44 обстрела со стороны Украины, а также были «выпущены 343 единицы различных боеприпасов».

10 апреля корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал кадры последствий обстрела ВСУ поселка Еленовка в ДНР. По населенному пункту было выпущено не менее шести снарядов.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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