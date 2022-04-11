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Всемирный банк: экономика России в этом году сократится на 11,2%

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По прогнозам Всемирного банка, экономика РФ из-за «беспрецедентных санкций» в 2022 году сократится на 11,2%. Об этом финансовый институт сообщил в воскресенье, 10 апреля.

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«В настоящее время прогнозируется, что экономика региона сократится на 4,1% в этом году по сравнению с прогнозом роста на 3% до спецоперации РФ в Донбассе, поскольку экономические потрясения, вызванные ею, усугубляют продолжающиеся последствия пандемии COVID-19. Это будет второе сокращение за столько лет и в два раза большее, чем вызванное пандемией сокращение в 2020 году», — отмечается в документе.

Как сообщается, инвестиции в Россию уменьшатся почти на 17%, экспорт и импорт товаров и услуг сократятся на 30%. Однако к 2023 и 2024 годам, по информации Всемирного банка, Россию ждет экономический рост на 0,6% и 1,3% соответственно.

Организация также сообщила о возможной рецессии в 2022 году в таких государствах, как Белоруссия, Кыргызстан, Молдавия и Таджикистан.

«Правительствам стран региона следует укрепить свои макроэкономические резервы и доверие к своей политике, чтобы сдерживать риски и бороться с потенциальной фрагментацией торговых и инвестиционных каналов; укреплять свои системы социальной защиты для защиты наиболее уязвимых, включая беженцев; и не терять сосредоточенности на повышении энергоэффективности для обеспечения устойчивого будущего», — отмечают эксперты Всемирного банка.

Ранее в этот день правительство РФ сообщило, что Резервный фонд увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства, в частности, будут направлены на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.

5 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило еще один пакет по поддержке экономики России.

26 марта президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях западных санкций. Закон, в частности, предусматривает освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, а также с дохода за этот же период по вкладам в российских банках.

Экономические и политические санкции против России были ужесточены странами Запада на фоне начала российской спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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