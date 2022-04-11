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Сбербанк снизил ставки по вкладам и потребительским кредитам

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Сбербанк понизил максимальную ставку по рублевому депозиту до 16%. Об этом банк сообщил в воскресенье, 10 апреля.

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Как объяснили в организации, процентную ставку снижают в связи с адаптацией к рыночной ситуации.

«Небольшие изменения коснулись и ставок по вкладам, при этом они по-прежнему остаются достаточно выгодными для наших клиентов», — рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Сообщается, что клиенты могут получить самую выгодную ставку при оформлении годовой подписки на сервисы организации по программе «СберПрайм+» и открытии вклада онлайн до трех месяцев. При открытии вклада на полгода максимальная ставка составит 14%, на 12 месяцев — 12%.

Решение банка связано с тем, что 8 апреля ЦБ понизил базовую ставку с 20 до 17% годовых. Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и риски для финансовой стабильности сохраняются, хотя уже и перестали нарастать. Следующее собрание, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке, запланировано на 29 апреля.

Сбербанк отреагировал на это, изменив значения для своих потребительских кредитов: теперь минимальная ставка для всех категорий заемщиков составит 19,9%.

Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде марта достигла исторического максимума в 20,51%. В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк. Согласно данным ЦБ, ставка в третьей декаде февраля находилась на уровне 8,59%.

28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до рекордных 20%.

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