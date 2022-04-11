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Захарова удивилась упоминанию России в связи с выборами во Франции

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Упоминание президента РФ Владимира Путина в контексте выборов во Франции изумило официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которая задалась вопросом «Хоть что-то в мире без нас может произойти?»

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«Везде успеваем. И это в состоянии глубочайшей «изоляции». Кстати, это скрин поста бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта. Сегодня он «против авторитаризма и ненависти», — поиронизировала дипломат в своем Telegram-канале 11 апреля.

Захарова сделала репост сообщения Верхофстадта, где он пишет о выигрыше президентом Франции Эммануэлем Макроном первого тура выборов и заявляет, что остается две недели (до второго тура 24 апреля. — Ред.), чтобы «отвадить союзников Путина подальше от Елисейского дворца».

На эту реплику Захарова вспоминает, как в 2010 году близкий союзник Верхофстадта — Луи Мишель назвал короля Бельгии Леопольда II, ответственного за гибель от 3 до 10 млн конголезских африканцев, «дальновидным героем». Сам Верхофстадт в то время был лидером либералов в Европейском парламенте и те заявления Мишеля комментировать отказался, заметила представитель МИД РФ.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Избирательные участки были открыты с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

Действующий президент Франции Макрон выбился в лидеры по итогам подсчета 65% голосов на выборах в стране, набрав 27,03%. Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен набрала 26,88% голосов. При этом, согласно предыдущим данным по результатам 50%, политик обогнала действующего президента с показателем в 27,5%.

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