Представитель МИД РФ Захарова заявила главе МИД Италии о шантаже России Евросоюзом

Евросоюз шантажирует Россию новыми санкциями, в то время как РФ выполняет все свои обязательства по газовым поставкам. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщили в МИД РФ.

«Итальянский деятель что-то перепутал, как всегда. Это не Россия шантажирует Европейский союз поставками газа (они, несмотря ни на что, а лучше сказать — вопреки всему, бесперебойно идут). Это Европейский союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить: «много лет», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова, отвечая на заявление главы итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Ранее, 10 апреля, Ди Майо заявил, что Италия собирается подписать соглашение о новых газовых поставках из Алжира. Он заявил, что такой документ позволил бы «ответить на возможный российский шантаж».

Ранее в этот же день депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил «ответить жесткими санкциями» Евросоюзу и временно прекратить поставки газа в страны объединения. По его мнению, такие действия станут ответом на «оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России».

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели газа должны были с 1 апреля открыть рублевые счета в российских банках. Почти все страны Евросоюза раскритиковали это решение и заявили об отказе его выполнять. Впрочем, 6 апреля стало известно о согласии Венгрии платить за газ в рублях. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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