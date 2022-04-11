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Макрон лидирует на президентских выборах во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в выборах после подсчета 65% голосов. Он набирает 27,03%. Об этом в воскресенье, 10 апреля, заявили в МВД республики.

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Кандидату от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отдали 26,88% голосов. Ранее по результатам 50% подсчитанных голосов политик лидировала с показателем в 27,5%.

Следующим по количеству голосов идет председатель левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,01%. Как и остальные проигравшие кандидаты, он заявил, что разочарован результатами первого тура, и выступил против Ле Пен.

Ранее, 10 апреля, Ле Пен пообещала в случае победы во втором туре повысить уровень безопасности граждан и стать «президентом для всех французов». В этот день политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа назвал ее наименьшим злом и наилучшим кандидатом для Франции.

10 апреля избирательные участки были открыты уже с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и фаеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё. «Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.

3 марта Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».

1 апреля эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая, хоть и очень небольшая, вероятность того, что Ле Пен опередит Макрона.

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