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Губернатор Старовойт объявил желтый уровень террористической опасности в Курской области

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В понедельник в Курской области вводится желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокаций украинских националистов. Об этом в воскресенье, 10 апреля, в своем Telegram-канале написал губернатор области Роман Старовойт.

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Как отмечается, это второй уровень из трех: синий считается повышенным, желтый — высоким, а красный обозначает критическую опасность. В регионе начнут работать точки наблюдения с военными и полицейскими. Старовойт подчеркнул, что эти силы будут внимательно следить за порядком и безопасностью в населенных пунктах.

«Жителей области прошу быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию на номер 102 или 112. Прошу сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам», — говорится в сообщении.

9 апреля пограничный пост под Курсом обстреляли из минометов со стороны Украины. Старовойт отметил, что ответным огнем российских пограничников и Вооруженных сил огневая точка была подавлена. Он заявил, что постоянно поддерживает общение с военными, а приграничная ситуация тщательно контролируется.

6 апреля отмечалось, что позиции российских пограничников обстреляли в Суджанском районе Курской области.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что сообщения об обстреле пограничного объекта очень серьезные, эту информацию необходимо проверить.

Схожий инцидент фиксировался в конце марта. Так, 29 марта украинские военные обстреляли погранпункт в Курской области. В результате обстрела никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений. Старовойт призвал граждан не паниковать и заверил, что ситуация находится под контролем.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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