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В Подмосковье на площади 100 кв. м загорелся рынок

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В подмосковном Видном на 26-м километре Каширского шоссе горит рынок. Об этом стало известно в понедельник, 10 апреля.

По нашим данным, на 26-м километре Каширского шоссе на рынке горит павильон с лакокрасочными материалами по середине ряда 100 на 20 м. Общая площадь пожара составляет 100 кв. м.

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9 апреля очевидцы из Казани сообщили о взрыве газа в многоэтажном доме. По их словам, инцидент произошел на улице Габишева. Газ взорвался на девятом этаже, от удара в квартирах выбило окна. Также, по данным очевидцев, из окна вылетел человек.

В тот же день в Республике Коми в торговом центре «Северное сияние», расположенном на первом этаже жилого дома в Усинске в Республике Коми, начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

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