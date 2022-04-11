Стало известно о лидерстве Гаглоева на выборах в Южной Осетии

После обработки 80% протоколов на выборах президента Южной Осетии лидирует кандидат от партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщили штабы всех четырех кандидатов на должность главы государства.

«По информации наших штабов, а у нас одинаковая информации, другой информации не может быть, по 80% протоколов с участков лидирует Алан Эдуардович Гаглоев», — приводит ТАСС слова кандидата в президенты, вице-спикера парламента республики Александра Плиева, которые он произнес на площади в Цхинвале.

Алан Гаглоев, Дмитрий Тасоев и Гарри Мулдаров подтвердили эти данные.

Обработанные сведения показывают, что предстоит второй тур.

Ранее в этот день Алан Гаглоев заявил о своем лидерстве в президентской гонке во время выступления на центральной площади Цхинвала. Он добавил, что необходимо дождаться результатов со всех участков, чтобы было понятно, состоится ли второй тур.

В воскресенье, 10 апреля, в Южной Осетии прошли выборы президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 82,07%.

Нарушений во время выборов президента в Республике Южная Осетия не выявлено, сообщил член ЦИК РФ Константин Мазуревский. Другой член комиссии РФ — Антон Лопатин — также заверил, что «нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено».

Президентская гонка в республике развернулась между нынешним главой Анатолием Бибиловым, вице-спикером парламента Александром Плиевым, лидером политической партии «Ныхас» Аланом Гаглоевым, депутатом Гарри Мулдаровым и бывшим депутатом Дмитрием Тасоевым.

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы — Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ, ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.