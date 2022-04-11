Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента Франции

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после подсчета половины всех голосов лидирует в первом этапе выборов. За нее отдали голоса 27,5% граждан. Об этом в воскресенье, 10 апреля, заявило МВД республики.

Сообщается, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 26,6% голосов.

Ранее Ле Пен заявила, что в случае победы повысит уровень безопасности французов и станет лидером для всех. В этот же день политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа назвал Ле Пен «наименьшим злом и наилучшим кандидатом для Франции».

10 апреля около 70 тыс. избирательных участков были открыты уже с 8:00 (9:00 мск). Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и фаеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё. 3 марта Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».

Ранее, 1 апреля, эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая, хоть и очень небольшая, вероятность того, что Ле Пен опередит Макрона.