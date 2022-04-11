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Песков подтвердил встречу Путина с канцлером Австрии в Москве

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Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Москве. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация в Донбассе 10 апреля. Текстовая трансляция
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«Да, мы подтверждаем», — ответил он вопрос ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось о предстоящем визите Нехаммера в Москву. Поездка пройдет с согласия председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Олафа Шольца. При этом отмечалось, что австрийский канцлер хочет сыграть роль «строителя мостов» и «сделать всё, чтобы приблизиться к миру». По его мнению, для этого необходимы личные встречи.

Кроме того, прибытие Нехаммера в Москву станет первым визитом лидера европейской страны в Россию с начала проведения спецоперации по защите Донбасса.

Днем ранее Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины. В свою очередь, Нехаммер отметил, что Австрия поддерживает Украину во всех актуальных вопросах.

15 марта президент Австрии Александр Ван дер Беллен и его словенский коллега Борута Пахора заявили, что мир на Украине может быть достигнут только путем политического диалога.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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