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Военные РФ и ДНР эвакуировали 47 человек с заблокированных в порту Мариуполя кораблей

Военные России и ДНР эвакуировали 47 человек с кораблей, заблокированных в порту Мариуполя
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Военные России и Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуировали 47 членов экипажа с заблокированных в порту Мариуполя кораблей. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщила Народная милиция (НМ) ДНР.

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«В ходе выполнения боевых задач в порту города Мариуполя военнослужащими ВС РФ и ДНР деблокированы находящиеся на судах 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины», — говорится в опубликованном в Тelegram ведомства сообщении.

Как пояснили в НМ, из-за дрейфующих мин, установленных боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), экипажи не смогли вовремя покинуть порт.

Ранее в этот день сообщалось, что Украинские националисты из группировки «Азов» (против которой в РФ возбуждены несколько уголовных дел) при отходе из Мариуполя захватили два судна иностранных государств и удерживают в заложниках их экипажи.

Также «Известия» 10 апреля запечатлели кадры эвакуации российского экипажа с освобожденного от украинских националистов в Мариуполе судна «Азов Конкорд», который находился в городском порту с 21 февраля.

Как сообщил второй помощник капитана Александр Коваленко, судно принадлежит турецкому владельцу, на его борту находилось 12 россиян и двое граждан Азербайджана. Он поблагодарил российских военных.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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