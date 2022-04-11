Корреспондент «Известий» рассказал об иностранцах на освобожденном судне

Российские военные освободили из плена националистов 14 членов экипажа судна «Азов-Конкорд». Среди них были иностранцы, о чем в воскресенье, 10 апреля, сообщает корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Отмечается, что в плену члены экипажа пробыли около 1,5 месяцев. У них отобрали все вещи, выходы были заминированы, поэтому судно не могло выйти из порта. На данный момент весь экипаж в безопасности, передает корреспондент.

«Домой хотим. Домой, ребятки, устали уже, так тяжело в холоде мы жили, вообще ужас, спали, ели можно сказать по-походному. Всё время стрельба, вон где железяки были, сколько мин у нас тут разорвало. Страшно, очень страшно», — призналась повар корабля Анна Мукашева.

Сообщается, что среди членов экипажа были иностранные граждане. Их эвакуируют в Донецк, обеспечат горячим питанием, разместят, а затем отправят домой.

При этом в районе морской гавани Мариуполя все еще продолжаются бои, слышны звуки обстрелов.

«Были минометные обстрелы, снаряды лежат, стреляли, снаряды большие, вот пробита крышка первого трюма. Сюда полетел снаряд, там ещё один рикошетом прилетел, это, наверное, с «Градов». Хорошо, что не прилетела на надстройку как «Азбур», который сгорел. Ну и еще на одной крышке есть с мины, то есть мина как вошла, разорвалась, но осталась торчать. Дырка там небольшая», — рассказал корреспонденту старший помощник порта Алексей.

С края пира видны плавающие мины, которые могут уплыть в открытое море.

«Мину отлично видно, это старая морская мина, цепная, она на якоре на цепи, в одном месте установлена. Перегораживает форватор, она здесь не одна, таких много. Это серьезная проблема, потому что цепи рвутся, мины уплывают в море», — отмечает корреспондент.

Судно было освобождено ранее в этот день. Как сообщил второй помощник капитана Александр Коваленко, судно принадлежит турецкому владельцу, на его борту находились 12 россиян и двое граждан Азербайджана. Он поблагодарил российских военных.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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