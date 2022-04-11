Корреспондент «Известий» показал последствия обстрелов ВСУ по Попасной

Разрушительные последствия обстрелов в городе Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинской армии показал в воскресенье, 10 апреля, корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Как отметил репортер, разрушенный гараж местного жителя прекрасно иллюстрирует интенсивность и силу ударов.

«Это гараж мирного жителя, здесь его автомобиль, там вот его мотоциклы... Самое главное — перекрытие у гаража бетонное. Но от мощи удара даже такая крыша не выдерживает», — подчеркнул он.

Как видно на кадрах, от машины осталась сгоревшая куча железа. Вокруг развалины домов, местами еще тлеет огонь от пожаров, вспыхнувших от артобстрелов.

Ранее в этот день Кулага продемонстрировал, как бойцы ЛНР работают по позициям ВСУ в районе Попасной из автоматического гранатомета. Он добавил, что передвигаться в сторону Попасной по-прежнему можно только на бронетехнике.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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