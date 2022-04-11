Прямой эфир
Экономика
Россия обратится в суды в случае объявления ей дефолта
Мир
Словакия заявила о готовности продать Украине артиллерийские установки
Общество
Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве в ближайшие два дня
Армия
Военные РФ и ДНР эвакуировали 47 человек с заблокированных в порту Мариуполя кораблей
Мир
В МО заявили о подготовке ВСУ провокации с обстрелами автомобилей скорой помощи
Мир
Ле Пен пообещала Франции «навести порядок за пять лет» при победе на выборах
Мир
Стало известно о лидерстве Гаглоева на выборах в Южной Осетии
Мир
Польские дипломаты покинули посольство в Москве
Мир
Израиль нанес пять ракетных ударов по Сирии
Мир
Макрон лидировал в первом туре выборов по итогу подсчета 65% голосов
Экономика
Минфин РФ отказался от выпуска ОФЗ в этом году
Сюжет:

Минобороны РФ рассказало о подвигах российских солдат во время спецоперации

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в понедельник, 11 апреля.

Реакция на исходящие: как флот РФ остановил сухогруз с руководством «Азова»
Контролируемая ВСУ территория в Мариуполе сжимается

Командир отделения сержант Василий Верхушкин вместе с подразделением охранял имущество и боеприпасы батальона. Наблюдая за окружающей местностью ночью, Верхушкин обнаружил приближающуюся группу диверсантов врага в количестве 19 человек, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами. Верхушкин немедленно доложил о приближении врага и дал ему ожесточенный отпор, несмотря на численное превосходство боевиков. Во время боевых действий Верхушкин был ранен, но продолжал вести бой до прибытия подкреплений. Мужество, героизм и отвага сержанта Верхушкина группе охранения удалось сдержать врага, уничтожить диверсантов и не допустить утери боеприпасов батальона.

Инженерно-саперная рота старшего лейтенанта Сайрана Жусупова, сержанта Анатолия Кишканова, рядового Алексея Непомнящих с момента начала спецоперации по защите Донбасса выполняет задачи по фортификации укреппунктов, а также разминированию зданий и участков местности. Во время отступления украинские радикалы оставляли занимаемые ими ранее поселения и объекты заминированными. Во время устранения опасности в одном из таких населенных пунктов Жусупов, Кишканов и Непомнящих вместе с ротой обезвредили 15 самодельных взрывных устройств и семь противотанковых мин. Всего за время операции рота Жусупова разминировала около 600 км путей. Отмечается, что смелость, профессионализм и смекалка группы Жусупова позволили российским войскам оперативно продвигаться по территории успешно выполнять боевые задачи.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022