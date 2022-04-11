Минобороны РФ рассказало о подвигах российских солдат во время спецоперации

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в понедельник, 11 апреля.

Командир отделения сержант Василий Верхушкин вместе с подразделением охранял имущество и боеприпасы батальона. Наблюдая за окружающей местностью ночью, Верхушкин обнаружил приближающуюся группу диверсантов врага в количестве 19 человек, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами. Верхушкин немедленно доложил о приближении врага и дал ему ожесточенный отпор, несмотря на численное превосходство боевиков. Во время боевых действий Верхушкин был ранен, но продолжал вести бой до прибытия подкреплений. Мужество, героизм и отвага сержанта Верхушкина группе охранения удалось сдержать врага, уничтожить диверсантов и не допустить утери боеприпасов батальона.

Инженерно-саперная рота старшего лейтенанта Сайрана Жусупова, сержанта Анатолия Кишканова, рядового Алексея Непомнящих с момента начала спецоперации по защите Донбасса выполняет задачи по фортификации укреппунктов, а также разминированию зданий и участков местности. Во время отступления украинские радикалы оставляли занимаемые ими ранее поселения и объекты заминированными. Во время устранения опасности в одном из таких населенных пунктов Жусупов, Кишканов и Непомнящих вместе с ротой обезвредили 15 самодельных взрывных устройств и семь противотанковых мин. Всего за время операции рота Жусупова разминировала около 600 км путей. Отмечается, что смелость, профессионализм и смекалка группы Жусупова позволили российским войскам оперативно продвигаться по территории успешно выполнять боевые задачи.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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