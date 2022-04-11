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Корреспондент «Известий» рассказал о превращении жилых домов Попасной в руины из-за обстрелов

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Обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Попасная превратили дома местных жителей в руины. Уровень разрушения и мощь ударов зафиксировал корреспондент «Известий» Денис Кулага 10 апреля.

Там, где когда-то был гараж местного жителя, остались выгоревшие остовы транспорта и обломки стен.

«Это гараж мирного жителя: здесь его автомобиль, там — его мотоциклы... Самое главное — перекрытие у гаража было бетонное. Но от мощи удара даже такая крыша не выдерживает», — отметил корреспондент.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» показал, как бойцы ЛНР работают по позициям ВСУ в районе Попасной. Военные ведут бой из автоматического гранатомета.

Военные РФ и ЛНР ведут бои по защите населения Донбасса в рамках объявленной 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным специальной операции. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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