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Жительница Первомайска рассказала о постоянных обстрелах

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Жительница Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) Надежда рассказала в воскресенье, 10 апреля, журналисту «Известий» Денису Кулаге, что горожанам по несколько раз в день приходится укрываться от артиллерийских обстрелов в подвалах.

«Подвал, подвал, подвал! Вот как начинают шуршать, так убегаем… Столько детей погибло, столько людей», —поделилась она.

Надежда жалуется, что все очень переживают: от постоянных ударов в доме всё разваливается и жить становится трудно. Во всем здании нет ни одного целого стекла, на земле куча осколков. Жильцам приходится натягивать пленки на окна.

«Уже окна негожи, никуда негожи. Даже прибивать уже боимся. С 2014 года поставили стекла нам, и опять всё дребезжит», — отмечает женщина.

Беженцы из Попасной, которые приехали в Первомайск, снова оказались на линии огня. Город ВСУ обстреливают регулярно, и снаряды падают как раз у общежития, где укрылись люди, словно украинская артиллерия посылает им их вдогонку.

Ранее в этот день Кулага рассказал, что жители Первомайска вынуждены добывать питьевую воду на местной водокачке под обстрелами со стороны ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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