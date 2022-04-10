Прямой эфир
Происшествия
Поселок Таврический в Крыму был обстрелян
Мир
Словакия заявила о готовности продать Украине артиллерийские установки
Мир
Глава ЕК призвала быть готовыми к нестандартным шагам по вступлению Украины в ЕС
Армия
Военные РФ и ДНР эвакуировали 47 человек с заблокированных в порту Мариуполя кораблей
Мир
В МО заявили о подготовке ВСУ провокации с обстрелами автомобилей скорой помощи
Мир
Стало известно о выходе Бибилова и Гаглоева во второй тур выборов в Южной Осетии
Мир
Ле Пен пообещала Франции «навести порядок за пять лет» при победе на выборах
Мир
Польские дипломаты покинули посольство в Москве
Мир
Израиль нанес пять ракетных ударов по Сирии
Мир
Макрон лидировал в первом туре выборов по итогу подсчета 65% голосов
Мир
Васильевский мужской монастырь в ДНР пострадал от обстрелов ВСУ

Стало известно о выходе Бибилова и Гаглоева во второй тур выборов в Южной Осетии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обработка бюллетеней с 15% участков в Южной Осетии показывает, что Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев проходят во второй тур выборов, сообщил в воскресенье, 10 апреля, кандидат в президенты республики Александр Плиев.

«По нашим данным с 15% участков, будет второй тур обязательно», — сказал он ТАСС.

Плиев добавил, что обратится к своим избирателям с просьбой поддержать во втором туре Гаглоева, а также сам проголосует за него.

Ранее лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев заявил о своем лидерстве в президентской гонке во время выступления на центральной площади Цхинвала. Он добавил, что необходимо дождаться результатов со всех участков, чтобы было понятно, состоится ли второй тур.

В воскресенье, 10 апреля, в Южной Осетии прошли выборы президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 82,07%.

Нарушений во время выборов президента в Республике Южная Осетия не выявлено, сообщил член ЦИК РФ Константин Мазуревский. Другой член комиссии РФ — Антон Лопатин — также заверил, что «нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено».

Президентская гонка в республике развернулась между нынешним главой Анатолием Бибиловым, вице-спикером парламента Александром Плиевым, лидером политической партии «Ныхас» Аланом Гаглоевым, депутатом Гарри Мулдаровым и бывшим депутатом Дмитрием Тасоевым.

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы — Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ, ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022