Стало известно о выходе Бибилова и Гаглоева во второй тур выборов в Южной Осетии

Обработка бюллетеней с 15% участков в Южной Осетии показывает, что Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев проходят во второй тур выборов, сообщил в воскресенье, 10 апреля, кандидат в президенты республики Александр Плиев.

«По нашим данным с 15% участков, будет второй тур обязательно», — сказал он ТАСС.

Плиев добавил, что обратится к своим избирателям с просьбой поддержать во втором туре Гаглоева, а также сам проголосует за него.

Ранее лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев заявил о своем лидерстве в президентской гонке во время выступления на центральной площади Цхинвала. Он добавил, что необходимо дождаться результатов со всех участков, чтобы было понятно, состоится ли второй тур.

В воскресенье, 10 апреля, в Южной Осетии прошли выборы президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 82,07%.

Нарушений во время выборов президента в Республике Южная Осетия не выявлено, сообщил член ЦИК РФ Константин Мазуревский. Другой член комиссии РФ — Антон Лопатин — также заверил, что «нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено».

Президентская гонка в республике развернулась между нынешним главой Анатолием Бибиловым, вице-спикером парламента Александром Плиевым, лидером политической партии «Ныхас» Аланом Гаглоевым, депутатом Гарри Мулдаровым и бывшим депутатом Дмитрием Тасоевым.

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы — Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ, ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.