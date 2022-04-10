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Макрон и Ле Пен вышли в лидеры на выборах президента Франции

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов. Об этом сообщил местный телеканал BFMTV.

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По предварительным данным, Макрон получает 28,6% голосов, Ле Пен — 23,6%.

Лидер «Неподчинившейся Франции» Жан-Люк Меланшон набирает 20,4%, основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур — 7,2%, а глава столичного региона Иль-де-Франс, кандидат «Республиканцев» Валери Пекресс — 5%. Остальные кандидаты набирают менее 5% голосов.

Схожие цифры публикуют и другие экзитполы.

Занимающий третье место Меланшон уже призвал не голосовать за Ле Пен во втором туре. Оказавшийся на четвертом месте Земмур, напротив, поддержал Ле Пен. Пекресс, в свою очередь, призвала голосовать за Макрона.

Второй тур состоится 24 апреля.

Ле Пен пообещала в случае победы во втором туре повысить уровень безопасности граждан и стать «президентом для всех французов». Ранее в этот день политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа назвал ее наименьшим злом и наилучшим кандидатом для Франции.

Макрон принял участие в голосовании во временном здании мэрии города Ле-Туке. Он отдал свой голос последним из 12 кандидатов, которые участвовали в первом туре выборов.

В то же время лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино предположил, что Ле Пен проводит свою последнюю избирательную кампанию. Асселино, который и сам ранее был кандидатом в президенты Франции, напомнил, что Ле Пен уже участвовала в выборах в 2011 и 2017 годах и ни разу их не выигрывала. В случае проигрыша и в третий раз она может остаться на посту своей партии или вообще уйти из политики.

Накануне состоялся митинг против политики Макрона. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и файеры. Участники акции были возмущены стремительно взлетевшими ценами.

1 апреля эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая, хоть и очень небольшая, вероятность того, что Ле Пен опередит Макрона.

Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».

В феврале Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае своего президентства.

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