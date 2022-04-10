Гаглоев заявил о лидерстве в президентской гонке на выборах в Южной Осетии

Кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о своем лидерстве в президентской гонке во время выступления в воскресенье, 10 апреля, на центральной площади Цхинвала.

«Согласно протоколам, мы выигрываем. Практически по всем участкам динамика одинаковая», — передает его слова ТАСС.

Слова Гаглоева встретили аплодисментами. При этом он уточнил: «Надо дождаться результатов со всех участков».

На площадь Цхинвала незадолго до закрытия избирательных участков (20:00 мск) стали собираться люди в ожидании результатов голосования. Их собралось порядка 150 человек.

В воскресенье, 10 апреля, в Южной Осетии прошли выборы президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 82,07%.

Нарушений во время выборов президента в Республике Южная Осетия не выявлено, сообщил член ЦИК РФ Константин Мазуревский. Другой член комиссии РФ Антон Лопатин также заверил, что «нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено».

Президентская гонка в республике развернулась между нынешним главой Анатолием Бибиловым, вице-спикером парламента Александром Плиевым, лидером политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутатом Гарри Мулдаровым и бывшим депутатом Дмитрием Тасоевым.

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы — Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ, ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.