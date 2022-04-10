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Замглавы МИД РФ Вершинин рассказал о российском списке персон нон-грата

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Россия располагает собственным списком персон нон-грата из США и Евросоюза, который при необходимости может быть расширен, заявил в воскресенье, 10 апреля, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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«Конечно же, у нас тоже есть свой список тех, кого мы считаем нежелательными людьми, которые отметились в плохих делах против России. Он есть. Он есть и на американском направлении, и на европейском, в том, что касается Европейского союза. И мы его периодически перелистываем, рассматриваем, если надо, добавим», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Вершинин добавил, что в отношении санкций действует тот же принцип взаимности.

«Санкционных решений, как я уже сказал, незаконных, плохих, нелегальных, сотни, если не тысячи. Я сейчас говорю именно [о тех, которые] против России. И наше отношение к ним сугубо отрицательное», — отметил дипломат.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине 4 апреля заявил: санкции, которые западные страны в беспрецедентном масштабе вводят против России, больно бьют в первую очередь по мировой экономике.

Западные страны вводят санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса, которая началась 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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