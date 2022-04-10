Боксер Кувалда рассказал о «порохе в кулаках» соперника Дацика

Бразильский кикбоксер Сауло Кавалари находится в хорошей физической форме и вполне может выдержать напор Вячеслава Рыжего Тарзана Дацика. Таким мнением с «Известиями» поделился боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов, комментируя их предстоящий поединок на турнире PRAVDA.

Сам он сможет встретиться с победителем этой пары, если одержит триумф в поединке против Вагаба Вагабова.

«Кавалари совсем недавно на Hardcore FC нокаутировал их чемпиона — [боксера Дениса] Недашковского. Это говорит о том, что порох в кулаках у Кавалари всё еще есть. Дацик в последнее время очень активен, можно сказать, на ходу. Но все-таки боксерские умения, навыки, мне кажется, на стороне Кавалари. Поэтому надо будет смотреть, как Кавалари сможет нейтрализовать напор, мощь Дацика. Думаю, что опыта для того, чтобы это сделать, ему хватает», — сказал Кудряшов.

Он также напомнил, что Кавалари был вторым партнером чемпиона по тайскому боксу Артема Вахитого, что тоже свидетельствует о его хорошей физической подготовке.

«Хороший соперник с хорошим бэкграундом бойцовской карьеры. Если победит Дацик, это будет интересно. Но для меня он (Кавалари. — Ред.) в их паре выглядит фаворитом», — заявил боксер.

Бой Дацика и Кавалари станет главным событием турнира PRAVDA, который 15 апреля в прямом эфире в 23:00 мск покажет телеканал РЕН ТВ. Также зрителей ждут еще два ярких боя: в ринге встретятся российские бойцы MMA Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев, а также тяжеловес Максим Бабанин с кубинским боксером Рейнальдо Чароном.

Ранее российский боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа поделился ожиданиями от предстоящего боя Дацика и Кавалари. Он заявил, что верит в победу Дацика. По словам Вильданова, россиянин находится в хорошей форме.

Боксер Сергей Кузьмин, в свою очередь, сказал, что Дацик имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем, поэтому является очевидным фаворитом. Кузьмин отметил, что бои у россиянина очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».