Военкор «Известий» показал брошенный прицеп ВСУ с оружием и формой

Украинские солдаты бросили в селе Никольское Донецкой Народной Республики (ДНР) прицеп с военной формой и боеприпасами. Об этом 10 апреля сообщил корреспондент «Известий».

«Это гражданский прицеп, который украинские силовики использовали в своих личных целях. Здесь боеприпасы различного типа. Также очень много одежды, которую военные побросали, переодевшись в гражданскую», — рассказал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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