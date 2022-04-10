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Васильевский мужской монастырь в ДНР пострадал от обстрелов ВСУ
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Васильевский мужской монастырь в ДНР пострадал от обстрелов ВСУ

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов украинскими силовиками пострадал Васильевский мужской монастырь. Как 10 апреля сообщил корреспондент «Известий», повреждено два купола.

При этом, по словам журналиста, пожара внутри не было, поэтому здание можно будет восстановить.

Корреспондент отметил, что неподалеку расположены позиции вооруженных сил Украины (ВСУ), слышна стрельба.

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Ранее, 31 марта, «Известия» показали кадры горящей после удара ВСУ церкви в селе Варваровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Отмечалось, что в храме могли быть беженцы.

До этого, 25 марта, военнослужащий ДНР рассказал «Известиям» об обстреле украинскими военными дореволюционной церкви в поселке Верхнеторецкое. По его словам, в храме прятались местные жители.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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