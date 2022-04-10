Корреспондент «Известий» показал работу бойцов ЛНР по позициям ВСУ

Журналист «Известий» Денис Кулага показал, как бойцы ЛНР работают по позициям ВСУ в районе Попасной. Военные Луганской Народной Республики ведут бой из автоматического гранатомета.

«Расчет АГС сейчас ведет огонь по позициям ВСУ, — говорит корреспондент. — Они находятся на той стороне. Если посмотреть, поднимается густой дым. В той части города завязался крупный бой».

Он добавил, что передвигаться в сторону Попасной по-прежнему можно только на бронетехнике.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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