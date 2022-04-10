Экзитполы на выборах президента Франции отдали Макрону и Ле Пен по 24%

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрали по 24% голосов в первом туре президентских выборов. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщает бельгийская газета La Libre со ссылкой на данные экзитпола.

Согласно первому опросу, проведенному среди покидающих участки избирателей, Макрон и Ле Пен разделяют лидерство.

На третьем месте находится ветеран французского левого фронта Жан-Люк Меланшон (19%), на четвертом — глава партии «Отвоевание» Эрик Земмур (8%).

Газета отметила, что результаты носят ориентировочный характер и могут существенно измениться.

10 апреля во Франции стартовал первый тур президентских выборов. Участки были открыты с 8:00 (9:00 мск). По всей стране их примерно 70 тыс.

Макрон принял участие в голосовании во временном здании мэрии города Ле-Туке. Макрон отдал свой голос последним из 12 кандидатов, которые участвовали в первом туре выборов.

Французский политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа назвал Марин Ле Пен «наименьшим злом и наилучшим кандидатом для Франции».

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и файеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё. «Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.