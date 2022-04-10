Захарова ответила главе МИД Италии на обвинения в газовом шантаже

ЕС угрожает России новыми санкциями и шантажирует ее, а РФ, в свою очередь, выдерживая давление, исполняет свои обязательства по поставкам газа и не уподобляется Евросоюзу. Об этом в воскресенье, 10 апреля, в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление главы итальянского МИДа Луиджи Ди Майо.

«Итальянский деятель что-то перепутал, как всегда, — иронизировала Захарова. — Это не Россия шантажирует Европейский союз поставками газа (они, несмотря ни на что, а лучше сказать — вопреки всему, бесперебойно идут). Это Европейский союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить: «много лет».

10 апреля глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо рассказал о планах премьер-министра Италии Марио Драги посетить Алжир для подписания соглашения о новых поставках природного газа из этой страны на Апеннины. Он заявил, что договор по газу в Алжире позволит «ответить на возможный российский шантаж».

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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