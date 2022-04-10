Дело в отношении комбрига ВСУ возбудили после удара по Краматорску

Уголовное дело возбуждено в отношении командира 19-й ракетной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Федора Ярошевича после удара из комплекса «Точка-У» по вокзалу в Краматорске. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе генпрокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С., который, находясь на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, отдал своим подчиненным приказ произвести обстрел из ракетного комплекса «Точка-У» города Краматорска», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в подконтрольном Киеву городе Краматорск был нанесен 8 апреля. Погибли мирные жители.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что «никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорске у российских вооруженных сил не было и не планировалось». Там также заверили, что «тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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