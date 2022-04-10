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В Курской области с 11 апреля введут желтый уровень террористической опасности

В Курской области с завтрашнего дня вводится высокий уровень террористической опасности
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С понедельника, 11 апреля, на территории Курской области будет введен желтый уровень террористической опасности из-за вероятных провокаций от националистов Украины. Об этом в воскресенье, 10 апреля, предупредил губернатор региона Роман Старовойт.

Спецоперация в Донбассе 10 апреля. Текстовая трансляция
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В своем Telegram-канале он заявил, что это второй уровень из трех существующих: синий является повышенным, желтый — высоким, а красный считается уже критическим.

На фоне этого в области будут организованы контрольные пункты наблюдения с военнослужащими и полицейскими. Губернатор сказал, что все они будут усиленно патрулировать населенные пункты.

«Жителей области прошу быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию на номер 102 или 112. Прошу сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам», — заявил глава региона.

9 апреля пограничный пост под Курсом обстреляли из минометов со стороны Украины. Старовойт отметил, что ответным огнем российских пограничников и Вооруженных сил огневая точка была подавлена. Он заявил, что постоянно поддерживает общение с военными, а приграничная ситуация тщательно контролируется.

6 апреля отмечалось, что позиции российских пограничников обстреляли в Суджанском районе Курской области.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что сообщения об обстреле пограничного объекта очень серьезные, эту информацию необходимо проверить.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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