В США заявили о планах предоставить Украине системы береговой обороны

США работают над предоставлением Украине систем береговой обороны. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CNN.

«Мы работаем с партнерами, чтобы попытаться предоставить Украине системы береговой обороны, которые бы они могли использовать для нейтрализации угроз <...> в Черном море», — сказал он.

Салливан подчеркнул, что США тесно работают по этому вопросу с Великобританией, которая намерена поставить на Украину конкретную версию системы береговой обороны.

Как отмечает агентство Bloomberg, США также работают над планом увеличения поставок оружия Украине и изучают подготовку украинских военных за рубежом.

7 апреля официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Соединенные Штаты в совокупности предоставили Украине оружия на $1,7 млрд с начала операции РФ в Донбассе и на более $2 млрд с момента вступления президента Джо Байдена в должность.

Она отметила, что поставки ведутся почти каждый день, а 5 апреля США объявили о выделении $100 млн на важнейшее оружие украинцев в борьбе с русскими — ракетные комплексы Javelin.

1 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о планах США поставить Украине новую партию военной помощи на сумму $300 млн. По его словам, инициатива позволит Киеву «укрепить способность защищать себя».

31 марта власти Соединенных Штатов завершили передачу пакета военной помощи Киеву размером $350 млн. Отмечалось, что в скором времени будут завершены поставки помощи в общей сложности на $1 млрд.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия. 16 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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