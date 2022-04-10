Министр обороны Турции исключил пропуск военных кораблей в Черное море

Анкара не даст возможность военным кораблям войти в Черное море, заявил в воскресенье, 10 апреля, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала A Haber.

Акар подчеркнул, что турецкое правительство продолжает придерживаться принятой в 1936 году конвенции Монтрё. Исходя из заключенного 86 лет назад договора, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в Черном море не более трех недель. В случае чрезвычайных ситуаций Турция может запретить или ограничить проход военных кораблей по определенным проливам.

19 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали о том, что в Черном море из-за обрыва якорей дрейфуют мины и они установлены Украиной для защиты своих портов.

26 марта рыбаки недалеко от якорной стоянки Сарыер-Тюркели в проливе Босфор обнаружили объект, похожий на противокорабельную мину. Позднее минобороны Турции подтвердило, что объект является миной, специалисты ее нейтрализовали.

На следующий день Акар заявил, что Анкара изучает обнаруженную мину, чтобы установить ее принадлежность.

28 марта у побережья Игнеады недалеко от границы с Болгарией была найдена мина. Об этом сообщили в минобороны Турции. Турецким военным удалось ее обезвредить.

6 апреля ведомство сообщило об обнаружении еще одной подводной мины в Черном море недалеко от границ с Болгарией и Турцией. Ее также нейтрализовали.

Украина начала устанавливать мины на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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