В Саранске произошло ДТП с перевозившим детей автобусом и грузовиком

В Саранске столкнулись грузовик и автобус, перевозивший детей на соревнования. В результате столкновения трое взрослых и четверо детей обратились за медицинской помощью. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщает УГИБДД Мордовии на своей странице во «ВКонтакте».

Утром 10 апреля при выезде со второстепенной автодороги на главную водитель автобуса «Неоплан» столкнулся с грузовиком «Ман». Автобус перевозил людей из Тольятти в Саранск на соревнования по плаванию. В нем были 55 человек, из которых 48 детей.

Отмечается, что после осмотра в медицинском учреждении все обратившиеся за помощью были отпущены.

По данным ведомства, на месте работают следственно-оперативная группа МВД по Республике Мордовия и сотрудники Госавтоинспекции.

1 апреля автобус с детьми попал в аварию в Пудожском районе Карелии. По данным правоохранителей, водитель на скользкой дороге не справился с управлением и автобус, перевернувшись, угодил в кювет. В автобусе находились 20 детей, двое сопровождающих и водитель, информации о пострадавших нет.