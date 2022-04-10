В Москве сотрудник посольства Афганистана заявил о хищении $57 тыс.

Сотрудник посольства Афганистана обратился в полицию Москвы, сообщив о хищении почти $57 тыс. Об этом 10 апреля сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию с заявлением обратился представитель посольства Афганистана, который заявил, что были похищены денежные средства в сумме $56 775, которые он должен был передать в финансово-административный отдел посольства», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что по данному факту столичные полицейские начали проверку.

Ранее, в 2018 году сообщалось, что посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева заподозрили в хищении бюджетных средств на сумму более $378 тыс. По данным казахстанского национального бюро по противодействию коррупции, занимая ответственную должность, дипломат подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства, что нанесло значительный финансовый ущерб.