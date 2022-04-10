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Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в ЕС

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в страны Евросоюза.

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«В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — сказал он «РИА Новости» 10 апреля.

Депутат отметил, что ЕС совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.

Шеремет подчеркнул, что такие действия станут ответом на «оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России», дополняет «Газета.Ru».

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В рамках очередного пакета санкций в отношении РФ Евросоюз ввел заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд.

В тот же день британское издание Daily Express сообщило, что пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит Венгрию, Италию, Австрию и Нидерланды. Кроме того, Германия стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ в Донбассе предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

Экономические и политические санкции против России были ужесточены странами Запада на фоне начала российской спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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