Спасшийся из рабства СБУ уроженец Луганской области рассказал о побеге

Уроженец Луганской области Руслан Дзюба, который бежал из плена СБУ, рассказал о том, как он вместе с другими находившимися в рабстве людьми, нашел путь к спасению. Об этом сообщают корреспонденты «Известий» 10 апреля.

По словам Дзюбы, когда он вместе с другими пленными понял, что к ним долгое время никто не приходит, они стали выглядывать в отверстие в заборе.

«Никто нас не выпускает уже день. Уже утро, а никого нет, мы начали смотреть в дырочку. Видим, что тихо, никого нет. Сначала выбили одну узкую штакетину, потом я пролез через образовавшуюся дыру», — поделился бывший пленный.

Снаружи выбравшийся на волю увидел, что в ангаре-гараже поблизости открыты двери и никого нет вокруг. Тогда он отрыл ворота и выпустил всех пленников. Осторожно обойдя местность, они увидели, что вокруг гаража разбросаны ящики, которые заставляли переносить заключенных. А внутри все залито кровью, которую Дзюба сначала принял за красную краску.

«Пришли туда, там все разбросано: документы, шприцы, алкоголь. Мы хотели хотя бы что-то найти, хотя бы документы свои. Я свой паспорт отыскал, и те ребята тоже. Не знаю, может их хотели спалить, может не успели. Видно, что наши «рабовладельцы» торопились куда-то сильно, потому что ящики открытые были», — рассказал мужчина.

Пленники не решились уходить сразу и покинули место своего пребывания уже ближе к вечеру. Пошли дорогой через железнодорожный вокзал, держась ближе к лесу, приблизительно в сторону России. Шли с опаской, так как точного направления, куда двигаться, никто из них не знал. Как вспомнил бывший пленник СБУ, побег ему удалось совершить где-то в начале марта.

«Это было перед 8 марта, потому что 8 числа я уже в Москве был», — отмечает Руслан.

Ранее 8 апреля сообщалось, что Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с националистами из украинского радикального националистического формирования «Айдар» держали в рабстве нескольких мужчин, которых заставляли на них работать. Одном из пленников, уроженцу Луганской области Руслану Дзюбе, удалось бежать в Россию. Сейчас спасшийся из рабства находится у знакомой в Ивановской области.

До этого, 5 марта, офицер ЛНР при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк рассказал о пребывании в украинском плену в течение 143 дней. Его удалось освободить из СИЗО Старобельска усилиями народной милиции ЛНР после освобождения города.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.