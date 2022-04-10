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Экономист дал совет россиянам по открытию депозита

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Россиянам стоит поторопиться с размещением денег на вклады под высокую ставку, чтобы извлечь максимальную выгоду. Таким мнением поделился кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

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«Снижение ставок началось уже в последней декаде марта, сейчас оно стало общим, потому что Центральный банк (ЦБ) недавно снизил ключевую ставку с 20 до 17%. Соответственно, стоимость денег упадет и для кредитов, и для депозитов», — цитирует его «Лента.ру».

ЦБ пообещал, что вполне возможно, в конце апреля будет еще одно снижение ставки, то есть доходность вкладов пойдет вниз, отметил эксперт.

«Если кто-то еще не воспользовался ситуацией, когда можно было под очень высокий процент даже в топовых банках разместить свои денежные средства, лучше сделать это сейчас», — посоветовал он.

Григорьев уточнил, что банки предлагают высокие ставки на краткосрочные депозиты до трех-максимум шести месяцев. По его словам, лучше выбрать банк из наиболее надежных, в которых на максимальный срок можно разместить деньги по высокой ставке.

Ранее в этот день Сбербанк снизил ставки по вкладам. Максимальная ставка из них по рублевому депозиту упала с 19 до 16%.

8 апреля ЦБ понизил базовую ставку до 17% годовых. Решение объяснили тем, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и риски для финансовой стабильности сохраняются, хотя уже и перестали нарастать.

28 февраля ЦБ более чем в два раза поднял ключевую ставку — с 9,5 до 20%. Как тогда отметил регулятор, «это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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