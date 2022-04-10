Лишившаяся жилья семья в ДНР обвинила ВСУ в намеренном разрушении домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально бьют по населенным пунктам и рушат дома. Об этом в воскресенье, 10 апреля, рассказала «Известиям» лишившаяся дома семья в Еленовке.

«Везде люди живут, железная дорога, никаких военных объектов тут нет. Я не знаю, куда они целятся. Но восемь лет уже бьют они по людям, по домам. Они просто бьют по населенному пункту, специально. Дома рушат», — сказала местная жительница Елена Белкина.

Она рассказала, что из-за обстрела ВСУ лишилась дома. По ее словам, все члены семьи еще спали, когда в их дом прилетел украинский снаряд.

«Я проснулась, что два взрыва где-то были. Пришла в кухню и только пришла окна раскрыть — прилет был. Все завалило и начало гореть. Мы еле вылезли из дома. В халате и тапочках вышли, муж — в спортивках и одних шлепках. Вылезли так. Все сгорело. Ничего нет», — рассказала Елена Белкина.

Муж Елены Артур Белкин после обстрела отправился в больницу, так как получил ожоги. По его словам, у семьи сгорели все документы, включая и бумаги по работе.

«Жена возле меня была, все посыпалось, начало гореть. Я не успевал совладать с этим всем. Выскочил, вытолкнул жену. Потом хотел вернуться, найти хоть документы. Но сам потерялся в коридоре от угара, думал, не выйду. Обгорел, документы не нашел. Первую помощь оказали в больнице. Не остался в больнице, волновался за жену. Легкие не обожжены, дышать могу. Буду с семьей. Главное — живы», — рассказал он.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали более 30 мирных жителей.

В ДНР за сутки зафиксированы 44 обстрела со стороны Украины, также были выпущены 343 единицы боеприпасов.

В ночь на 30 марта в Донецке было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой многоэтажный дом. Обрушились восьмой и девятый этажи. Из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. Его осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи и доставили в нейрохирургическое отделение больницы Донецка.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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