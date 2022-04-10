Бастрыкин поручил возбудить дело на депутата рады за призывы к насилию над военными РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении депутата украинской Верховной рады Валентина Наливайченко после его призывов к насилию над российскими военными. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщается в Telegram-канале СК.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело за угрозу убийством в отношении украинского депутата В.А. Наливайченко, который публично озвучил призывы к насилию над российскими военными», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в эфире украинского телеканала «Апостроф» Наливайченко сделал заявление о намерении правительства Украины «физически ликвидировать» участников российской спецоперации «по завершении боевых действий». Депутат рады пояснил, что если солдат России «не получится привлечь к уголовной ответственности, то их необходимо уничтожить, где бы они ни находились».

Следственный комитет России дополняет, что во время расследования будут проведены все необходимые мероприятия, которые помогут установить обстоятельства.

7 апреля военный следственный отдел Следственного комитета (СК) РФ по Подольскому гарнизону возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине. В ведомстве рассказали о показаниях военнопленного, который сообщил о многочисленных избиениях и издевательствах со стороны вооруженных сил Украины.

5 апреля Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. Глава СК поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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