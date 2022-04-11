Накануне майских праздников в информационном поле снова был поднят вопрос об объединении Первомая с Днем Победы в длинные выходные. Обозначу сразу: я против официального установления в 2022 году майских каникул. Праздничных дней в мае и так более чем достаточно. Если кому-то необходимо, всегда можно взять дополнительные дни в счет отпуска. Логика решений про любые нерабочие дни должна опираться на местные основания. Если в регионе есть необходимость в дополнительных выходных, путь депутаты местного заксобрания заранее обсудят с профсоюзами и работодателями все аспекты.

Наивно, конечно, искать аргументы для выходного дня в огородном самообеспечении как таковом. Продовольственная безопасность обеспечивается крупными агропромышленными холдингами, а растительность в пять соток на дачном участке — это, как говорила моя мама, для души. Не должно быть путаницы. 9 Мая — это большое торжество, этот день наполнен разного рода традициями, ритуалами, не совпадающими с дачным времяпрепровождением. Взять то же самое шествие «Бессмертного полка» или минуту молчания в память о Неизвестном Солдате.

Я бы считал длинные каникулы оправданными только при одном условии: ради внутреннего туризма, а точнее — поездок родителей, бабушек и дедушек с детьми и внуками по России. Правительство могло бы возвращать гражданам часть средств за проживание в гостинице, а авиакомпании — снизить стоимость перелета.

В первую и даже во вторую волну пандемии COVID-19 каникулы были оправданны с точки зрения самоизоляции. Но в мае 2020 года не было вакцин от коронавируса, а теперь достаточно просто продолжать соблюдать меры предосторожности в общественных местах. Сфере услуг майские каникулы противопоказаны: надо восстанавливать доковидные объемы спроса, вечно на субсидиях и льготах малый и средний бизнес сидеть не может. Пусть лучше люди больше гуляют, посещают разные ярмарки и кафе. Кроме того, бесперебойная работа экономики — важное условие по всей производственной цепочке. Плюс фактор внешних санкций: управленцам нельзя терять ни одного элемента для создания новых каналов поставки товаров, надо искать и находить новые рынки сбыта для нашей продукции. В конечном счете на будущее, в том числе и к длинным зимним каникулам, надо создать максимальную свободу выбора для людей. А пока можно позволить себе два, максимум три дня выходных, а остальное — как результат диалога с работодателем.

Я знаю, что сейчас на многих предприятиях не сокращают продолжительность работы, а, наоборот, стараются создать условия для сотрудников, чтобы можно было получить дополнительный доход за счет сверхурочного труда. Это тоже важный социальный момент. А еще я бы предложил использовать стечение нескольких выходных и праздничных дней как время для ежегодного повышения квалификации — своего рода всеобщего корпоративного университета. Рынок труда развивается, и важно, чтобы вместе с каникулами было время и для профессиональной переэкзаменовки. Тогда и отдыхать будет веселее — с чувством уверенности в завтрашнем дне.

Подводя итог размышлениям об аргументах за и против всеобщих выходных, замечу, что шаг за шагом надо уходить от ситуации, когда государство решает за человека, как ему работать. Это касается и культуры налогоплательщика. Давно пора поручить гражданину самостоятельно платить налог на доходы физического лица, делать отчисления в социальные фонды, копить на старость в негосударственном пенсионном фонде. Личная самостоятельность — это наилучший формат развития в новых условиях. Тогда и социальная политика будет становиться адресной, а стало быть, реально востребованной и эффективной.

Автор — профессор департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике (фракция ЛДПР)

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