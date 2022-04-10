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В морском порту Мариуполя националисты «Азова» захватили два иностранных судна с экипажем

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В морском порту Мариуполя бойцы нацбатальона «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел), захватили два иностранных судна — «Царевна» и «Леди Аугуста» и удерживают в заложниках экипажи. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщает замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Он отметил, что речь идет об «отступающих остатках националистов».

«Удерживая в заложниках экипажи, националисты «Азова» ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», — отметил Басурин.

Жертв националистов совместными усилиями пытаются освободить Народная милиция ДНР и Вооруженные силы (ВС) РФ.

Судьбы членов экипажей и их состояние здоровья неизвестно, отмечает «Газета.Ru».

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8 апреля украинский сухогруз «Апачи» пытался проникнуть в порт Мариуполя, чтобы эвакуировать главарей «Азова» и иностранных наемников по морю. После игнорирования судном предупреждения пограничных сторожевых кораблей по сухогрузу был открыт артиллерийский огонь. После прямого попадания вспыхнула кормовая часть судна.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что вертолеты Ми-8 ВСУ, которые пытались вывезти из Мариуполя глав «Азова», были сбиты российскими войсками. Один вертолет удалось подбить неполадку от населенного пункта Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», второй получил повреждения от попадания ракеты и потерпел крушение, оказавшись в море.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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