СКР расследует подрыв украинскими силовиками цистерны с химвеществами в Рубежном

Следственный комитет России (СКР) расследует взрыв цистерны с химическими веществами в городе Рубежное. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин 10 апреля.

«Председатель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин поручил расследовать подготовку к взрыву цистерн с химическими веществами с целью причинения вреда мирным жителям в населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР)», — сказано в сообщении на сайте СКР.

9 апреля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил украинских националистов в подрыве цистерны с азотной кислотой в Рубежном. Он рекомендовал местному населению подготовить маски, пропитанные содовым раствором, плотно закрыть двери и окна.

Ранее, 5 апреля, Марочко заявил, что украинские военные, готовясь к отступлению, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное в ЛНР. По его словам, в цистерне могла находиться соляная кислота.

В Народной милиции ЛНР тогда добавили, что в Рубежном распространилось облако отравляющего вещества, что может привести к жертвам среди населения. Отмечалось, что подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденного силами ЛНР села Кудряшовка.

Тогда председатель СКР также поручил расследовать обстоятельства подрыва цистерн. По данным ведомства, в подорванных цистернах содержались азотная, серная, соляная кислоты и аммиак.

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