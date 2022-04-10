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Джонсон рассказал о «фантастическом» украинском поезде до Киева

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил комфорт и удобство украинского поезда и украинских железных дорог во время поездки на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев. Об этом он сообщил в видеозаписи, которую опубликовал Russia Today в своем Telegram-канале 10 апреля.

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В ролике Джонсон стоит в вагоне-ресторане поезда, следующего в Киев из Польши.

«Хотел бы поблагодарить персонал этого фантастического поезда Украины, на котором я еду из Польши в Киев, и персонал «Украинских железных дорог» за их работу. Тут все очень передает настроение и дух вашей страны. Хотел бы выразить солидарность с Украиной и сочувствие по вашим погибшим коллегам и товарищам», — говорит он.

Напомним, визит Бориса Джонсона в Киев не анонсировался заранее, о нем стало известно только после того, как политик уже прибыл на Украину. Запись из поезда появилась в Сети после отъезда Джонсона домой.

Накануне, 9 апреля, президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании в Киеве. Заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Сибига опубликовал в соцсети подтверждающий снимок, на котором Джонсон и Зеленский проводят встречу.

2 апреля газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы. Источник отметил, что Джонсон заверил украинского лидера, что он получит всё, что запрашивает, если это есть у Великобритании.

В тот же день Зеленский провел телефонные переговоры с Джонсоном по вопросу оказания военной помощи Киеву и новых санкций против России. В свою очередь канцелярия британского премьер-министра подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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