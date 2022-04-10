Макрон проголосовал на выборах президента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в голосовании во временном здании мэрии города Ле-Туке, который располагается на севере государства. Это подтверждает телеканал BFM в воскресенье, 10 апреля.

Действующий президент прибыл на избирательный участок вместе со своей женой Брижит. На протяжении 15 минут чета разговаривала с местными жителями, которые ожидали их возле здания.

Макрон отдал свой голос последним из 12 кандидатов, которые участвовали в первом туре выборов.

Эксперты называют кандидата «Национального объединения» Марин Ле Пен первой соперницей действующего президента. Она голосовала в этом же департаменте Па-де-Кале, но в другой коммуне — Энен-Бомон.

По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.

10 апреля участки были открыты уже с 8:00 (9:00 мск). По всей стране их будет примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

В этот же день французский политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа назвал Марин Ле Пен «наименьшим злом и наилучшим кандидатом для Франции».

9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и фаеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё. «Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.

3 марта Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».