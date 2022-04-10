В Латвии из-за санкций против РФ поставлено под угрозу безопасное хранение аммиака

В латвийском городе Вентспилс становится невозможным безопасное хранение 40 т жидкого аммиака из-за антироссийских санкций. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщает латвийское агентство LETA со ссылкой на председателя городской думы Яниса Витолиньша.

Отмечается, что аммиаком владеет компания SIA Ventamonjaks, из-за санкций она не может рассчитаться с компанией SIA ​​VK Terminal Services, оказывающей Ventamonjak различные услуги, включая хранение аммиака.

Ventamonjaks не может осуществлять платежи, так как 55% акций предприятия принадлежат компании Uralchem Freight Limited Kipra, бенефициаром которой является попавший под санкции российский миллиардер Дмитрий Мазепин.

Так, к 22 апреля у VK Terminal Services закончатся финансы и оплатить электроэнергию и газ пропан будет невозможно.

«Если предприятие VK Terminal Services, которое обеспечивает хранение аммиака, останется без газа пропана и будет отключено от электричества, безопасное хранение станет невозможным», — говорится в сообщении агентства.

Муниципальные депутаты единогласно поддержали идею попросить правительство Латвии найти выход из ситуации.

9 марта Евросоюз обнародовал обновленный санкционный список, в который вошел ряд российских бизнесменов. В частности, в перечень попал Мазепин.

Также санкции затронули гендиректора экосистемы VK Владимира Кириенко, главу «Роснано» Сергея Куликова, гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, председателя совета директоров «Русагро» Вадима Мошковича.

Экономические и политические санкции против России были ужесточены странами Запада на фоне начала российской спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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