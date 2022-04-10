СКР расследует факты жестокого обращения националистов с гражданским населением

Следственный комитет России (СКР) расследует факты жестокого обращения украинских националистов с гражданским населением. Такое поручение 10 апреля дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По информации Минобороны РФ, украинские военнослужащие неоднократно совершали преступления в отношении мирных граждан. Так, в Харькове они открывали огонь по местным жителям, которые выходили из убежищ в поисках пропитания. В Авдеевке неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Донецкой Народной Республики. В Краматорске боевики националистических группировок оборудовали огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах.

«Указанные факты получат правовую оценку в рамках уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следствие примет меры к фиксации показаний свидетелей этих событий и признанию их потерпевшими», — сказали в СКР.

8 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин побывал в бывшем аэропорту Мариуполя, где украинские националисты устроили комнату пыток. Отмечалось, что в здании много подобных помещений: где-то есть кровати, где-то на стенах нарисованы свастика и другие надписи, которые в спешке пытались стереть при отступлении. В одной из комнат был оставлен ящик боеприпасов. Журналист показал и прогулочную зону под открытым небом с колючей проволокой на стенах.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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