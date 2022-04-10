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В морском порту Мариуполя националисты «Азова» захватили два иностранных судна с экипажами

В ДНР сообщили о захвате бойцами «Азова» двух иностранных судов
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Покидая территорию Мариуполя, нацбатальон «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, напал на два судна, которые принадлежат зарубежным странам, и захватил в заложники экипажи. Об этом в воскресенье, 10 апреля, рассказал замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста». Удерживая в заложниках экипажи, националисты «Азова» ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», — отметил Басурин.

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О судьбах заложников и состоянии их здоровья никакой информации пока не поступало. Жертв националистов совместными усилиями пытаются освободить Народная милиция ДНР и Вооруженные силы Российской Федерации.

Днем ранее, 9 апреля, отмечалось, что украинский сухогруз «Апачи» вечером 8 апреля пытался проникнуть в порт Мариуполя, чтобы эвакуировать главарей нацгруппировки «Азов» и иностранных наемников по морю. После игнорирования судном предупреждения пограничных сторожевых кораблей по сухогрузу был открыт артиллерийский огонь. После прямого попадания вспыхнула кормовая часть судна.

5 апреля Конашенков сообщил, что вертолеты Ми-8 ВСУ, которые пытались вывезти из Мариуполя глав группировки украинских неонацистов «Азов», были сбиты российскими войсками. Один вертолет удалось подбить неполадку от населенного пункта Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», второй получил повреждения от попадания ракеты и потерпел крушение, оказавшись в море.

Пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета рассказал, что эвакуация главарей «Азова» сорвалась из-за слабой подготовки операции. По его мнению, их летательный аппарат был произведен во времена СССР, а из оборудования в распоряжении экипажа были лишь система GPS и приборы ночного видения.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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