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Сбербанк снизил максимальную ставку по рублевым вкладам с 19% до 16%

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В Сбербанке максимальная ставка по рублевому депозиту понизилась с 19% до 16%. Об этом сообщается на сайте банка в воскресенье, 10 апреля.

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Снижение процентной ставки объявлено с 10 апреля с целью адаптации к происходящей на рынке ситуации, поясняет Сбер.

«Небольшие изменения коснулись и ставок по вкладам, при этом они по-прежнему остаются достаточно выгодными для наших клиентов», — подчеркнул директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Чтобы клиентам получить самую оптимальную ставку, необходимо оформить годовую подписку на сервисы Сбербанка по программе «СберПрайм+» и открыть вклад онлайн до трех месяцев. На срок до шести месяцев максимальная ставка — 14%, до 12 — 12%.

8 апреля ЦБ понизил базовую ставку с 20% до 17% годовых. Решение объяснили тем, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и риски для финансовой стабильности сохраняются, хотя уже и перестали нарастать. Сбербанк отреагировал на это, изменив значения для своих потребительских кредитов: теперь минимальная ставка для всех категорий заемщиков составит 19,9%.

Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде марта достигла исторического максимума в 20,51%. В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк. Согласно данным ЦБ, ставка в третьей декаде февраля находилась на уровне 8,59%.

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