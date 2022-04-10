Минобороны России сообщило об уничтожении штаба батальона «Днепр» в Звонецком

На Украине российскими войсками, применившими запуск высокоточных ракет, уничтожены штаб и места базирования нацбатальона «Днепр» в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в воскресенье, 10 апреля.

«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», — подчеркнул официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Также были ликвидированы пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев, которые обнаружила разведка РФ.

Отмечается, что в семи населенных пунктах средствами противовоздушной обороны России в воздухе удалось сбить восемь беспилотников Украины.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС (Воздушно-космические силы. — Ред.) России поражено 86 военных объектов Украины. Среди них — два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», — заверил Конашенков.

Ранее стало известно, что российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Новомосковска Днепропетровской области. Кроме того, в Полтавской области на военном аэродроме Миргород в ходе воздушной разведки были выявлены и уничтожены принадлежащие Воздушным силам Украины истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8, а также склад с авиационными средствами поражения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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