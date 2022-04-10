Группа активисток передала российским военным подарки и продукты

Группа волонтеров, которую прозвали «Женским батальоном», собирает и передает подарки и продукты российским военным, участвующим в спецоперации по защите Донбасса. Корреспондент телеканала «Известия» Ксения Солдатова 10 апреля пообщалась с добровольцами.

Волонтер Нина Ляхова рассказала, что активистки стараются привезти солдатам что-то домашнее: соленья, пирожки, сладости. Женщины собирают коробки, на которых пишут маркером: «Вернуться живыми и здоровыми».

Посылки передаются на промежуточных точках. Разгрузка коробок занимает около трех минут. Военнослужащие обнимают и благодарят женщин. Те вешают им на грудь свой фирменный знак — небольшое вязаное сердце.

«Блинчики ребята обожают. Первый раз, когда мы привезли пирожки и стали отдавать... И эти их глаза, они как дети. <…> Очень много городов, которые передают пожелания солдатам. Говорят — обнимайте, целуйте ребят, скажите им спасибо за их работу», — рассказала волонтер Жанна Слобожан.

Женщина начала помогать пострадавшим от действий националистов еще в 2014 году. Она принимала беженцев и обеспечивала их всем необходимым.

«Я до этого в 2014 году занималась волонтерством, принимала беженцев с Украины на ж/д вокзале. Два с половиной месяца прожила там. Люди приезжали испуганные, не знали, куда деться, и мы их кормили, отправляли в пункты временного размещения. У меня дома тогда переночевало порядка тысячи человек. То есть каждый день десятками на квартиру привозила, а потом отправляла дальше по городам России либо в пункты временного размещения», — вспоминает активистка.

3 апреля организация ВДМОД «Волонтерская рота боевого братства» устроила акцию в поддержку российских военных, выполняющих спецоперацию по защите Донбасса. Молодые люди провели демонстрацию на фоне проекции символа Российской армии — буквы Z. Ребята рассказали, что эта буква для них является символом, который обозначает свободу, нашу идею и нашу гордость.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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