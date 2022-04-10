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Российские военные нашли в Херсоне засекреченные документы СБУ

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Солдаты Российской армии нашли в Херсоне документы службы безопасности Украины (СБУ) под грифом «совершенно секретно», рассказало «РИА Новости» в воскресенье, 10 апреля.

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О чем говорилось на заседании Совета безопасности России 21 февраля

Сообщается, что документы принадлежат отделу защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области. Там написаны имена сотрудников, их должности и псевдонимы агентов украинской службы безопасности.

Некоторые материалы напрямую связаны с работой СБУ по давлению на представителей православной церкви Московского патриархата и казачьих общин на Украине.

В прошлом году старший оперуполномоченный третьего сектора ВЗНД СБУ по Херсонскому региону старший лейтенант Богдан Форостий подписал часть документов.

Отмечается, что не все бумаги из обнаруженных можно обнародовать. Для того чтобы понять целесообразность в их исполнении в уголовно-процессуальном порядке, российские специалисты продолжают заниматься анализом этой документации.

До этого, 9 марта, российские Вооруженные силы нашли секретные документы командования украинской Национальной гвардии, которые подтверждают подготовку Киевом наступления на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в марте 2022 года.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса.

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